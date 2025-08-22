Bancul zilei: Ce animal de companie a avut un copil

Autor: Maria Popa
Vineri, 22 August 2025, ora 06:30
582 citiri
Bancul zilei: Ce animal de companie a avut un copil
Bancul Zilei Foto: Ziare.com

- Tati, vreau un animal de companie!

- Draga mea, anul trecut ai avut păduchi și i-ai omorât pe toți!

Bancul zilei: Ce îți prelungește viața cu 5 ani
Bancul zilei: Ce îți prelungește viața cu 5 ani
Un tip se întâlnește cu un prieten care era pe o terasă cu două sticle de vin în față: - Tu știi că un pahar de vin pe zi îți prelungește viața cu 5 ani? - Dar tu ești deja la...
Bancul zilei: Cum vrea o femeie să scape de plictiseală
Bancul zilei: Cum vrea o femeie să scape de plictiseală
Soția către soț: - E plictisitoare viața noastră, poate o înviorăm cu amanți! - N-are rost, eu de mult încerc!
#bancul zilei, #bancul Zilei Ziarecom, #bancuri noi, #bancuri glume, #bancuri , #stiri funny
Parteneri Ziare.Com
Digi24.ro
VIDEO Rezervistii armatei romane din Bucuresti si Ilfov au primit "ordine de chemare". Explicatiile Ministerului Apararii
Digi24.ro
Putin a avut un avantaj in Alaska, dar summitul de la Washington arata ca si-a fortat norocul: "Scopul a fost manipularea lui Trump"
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"

Ep. 119 - Iohannis are de dat 4,7 MILIOANE de...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Bancul zilei: Ce animal de companie a avut un copil
  2. Hainele "jenante" pe care trebuie să încetezi să le porți la sală, potrivit Generației Z
  3. Condimentele comune din bucătărie care pot ucide majoritatea virusurilor și pot vindeca răcelile. Dezvăluirile unui expert: "Îi simți efectul de încălzire imediat"
  4. Anca Țurcașiu, revoltată după ce i-au fost furate imaginea și vocea: „Să ia măsuri în acest sens”
  5. Alina Pușcaș, parodie amuzantă după „Jaguarul” de la Insula Iubirii. Reacțiile fanilor au venit imediat VIDEO
  6. Carmen Grebenișan se pregătește să nască: „A fost ultima dată”
  7. ”Avertizarea gravă pe care mi-a dat-o doctorul după ce i-am spus câtă apă beau zilnic”. Descoperirea șocantă a unei sportive
  8. Adela Popescu și Radu Vâlcan sărbătoresc 10 ani de căsnicie. Cum au marcat momentul special: „Să împlinim și 80!”
  9. Cum se menține în formă Anca Serea la 44 de ani. Vedeta a atras atenția cu imaginile în costum de baie FOTO
  10. Dragoș Bucur părăsește juriul „Românii au talent”. Care este motivul