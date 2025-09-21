Bancul zilei: Ce vrea un copil să îi cumpere mama lui

Autor: Maria Popa
Duminica, 21 Septembrie 2025, ora 06:30
Un băiat o întreabă pe mama sa:

- Mamă, îmi iei o pălărie? Te roooog! Da, te roooog!

- Dacă nu taci îți rup capu'!

- Da, sigur, numai ca să nu-mi iei pălărie...

