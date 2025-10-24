Bancul zilei: Cum se fac cumpărăturile în cuplu

Autor: Maria Popa
Vineri, 24 Octombrie 2025, ora 06:30
887 citiri
Bancul zilei: Cum se fac cumpărăturile în cuplu
Bancul zilei Foto: Ziare.com

– Băi, de când m-am mutat împreună cu prietena mea, am hotărât amândoi să facem cumpărăturile pe rând.

O zi ea, o zi eu, o zi ea, o zi eu… și tot așa.

-Tare. Și care e diferența?

-Păi acum o zi mâncăm, o zi bem, o zi mâncăm, o zi bem…

Bancul zilei: Bulă la spovedanie
Bancul zilei: Bulă la spovedanie
Bulă se duce la biserică să se spovedească. Preotul îl întreabă: – Ai făcut păcate? – Da, părinte. – Te lepezi de Satana? – M-aş lepăda părinte, dar am doi copii...
Bancul zilei: De ce un tip a sunat la Poliție
Bancul zilei: De ce un tip a sunat la Poliție
- Alo Poliția? - Da, ce s-a întâmplat? - Sunt ostatic, mă obligă să fac ce vor ei! - Unde ești? - La muncă!
#bancul zilei, #bancul Zilei Ziarecom, #bancuri noi, #bancuri glume, #bancuri , #stiri funny
Ep. 147 - România intră în război???

