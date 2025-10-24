Bancul zilei: Cum se fac cumpărăturile în cuplu

– Băi, de când m-am mutat împreună cu prietena mea, am hotărât amândoi să facem cumpărăturile pe rând.

O zi ea, o zi eu, o zi ea, o zi eu… și tot așa.

-Tare. Și care e diferența?

-Păi acum o zi mâncăm, o zi bem, o zi mâncăm, o zi bem…

