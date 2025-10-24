Bancul zilei: Cum se fac cumpărăturile în cuplu

Vineri, 24 Octombrie 2025, ora 06:30
887 citiri
Bancul zilei Foto: Ziare.com
– Băi, de când m-am mutat împreună cu prietena mea, am hotărât amândoi să facem cumpărăturile pe rând.
O zi ea, o zi eu, o zi ea, o zi eu… și tot așa.
-Tare. Și care e diferența?
-Păi acum o zi mâncăm, o zi bem, o zi mâncăm, o zi bem…
Ți-a plăcut articolul?
Vrem să producem mai multe, însă avem nevoie de susținerea ta. Orice donație contează pentru jurnalismul independent
Bulă se duce la biserică să se spovedească.
Preotul îl întreabă:
– Ai făcut păcate?
– Da, părinte.
– Te lepezi de Satana?
– M-aş lepăda părinte, dar am doi copii...
- Alo Poliția?
- Da, ce s-a întâmplat?
- Sunt ostatic, mă obligă să fac ce vor ei!
- Unde ești?
- La muncă!