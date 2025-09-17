Bancul zilei: Ce a desenat Ionel la școală

Profesorul de desen se uită la foaia albă pe care i-a dat-o Ionel:

- Ionel, ce ai desenat aici?

- O vacă în iarbă.

- Dar nu văd niciun fel de iarbă!

- Păi, a mâncat-o vaca.

- Și unde e vaca?

- A plecat, când a terminat de mâncat iarba.

