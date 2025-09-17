Bancul zilei: Ce a desenat Ionel la școală

Autor: Maria Popa
Miercuri, 17 Septembrie 2025, ora 06:30
1761 citiri
Bancul zilei: Ce a desenat Ionel la școală
Bancul Zilei Foto: Ziare.com

Profesorul de desen se uită la foaia albă pe care i-a dat-o Ionel:

- Ionel, ce ai desenat aici?

- O vacă în iarbă.

- Dar nu văd niciun fel de iarbă!

- Păi, a mâncat-o vaca.

- Și unde e vaca?

- A plecat, când a terminat de mâncat iarba.

Bancul zilei: De ce Bulă merge în cârje
Bancul zilei: De ce Bulă merge în cârje
- Ce-ai pățit, Bulă, de mergi în cârje? - Am avut un accident de automobil. - Și nu poți să mergi fără cârje? - Ba da. Doctorul zice că pot să merg, dar avocatul meu nu.
Bancul zilei: Ce trebuie să facă șeful întotdeauna
Bancul zilei: Ce trebuie să facă șeful întotdeauna
Un reprezentant de vânzări, o secretară și un manager găsesc o lampă veche. O freacă și apare un duh: - Fiecare are dreptul la o dorință. Secretara: - Vreau să fiu pe un iaht...
#bancul zilei, #bancul Zilei Ziarecom, #bancuri noi, #bancuri glume, #bancuri , #stiri funny
Parteneri Ziare.Com
Adevarul.ro
Lupul care a infiorat un sat ascuns in munti, rapus de o femeie. "Era ceva necurat cu el. Avea trasaturi de om"
ObservatorNews.ro
Afacerile romanesti, in pericol din cauza importurilor chinezesti. Guda:Pierdem 2 miliarde de euro pe an
DigiSport.ro
Fostul fotbalist de la Barcelona a reactionat, dupa ce i-a fost anuntat decesul: "Sa fie foarte clar". Poveste de film

Ep. 130 - Călin Georgescu - 6 capete de acuzare!!!

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Horoscop zilnic. Miercuri, 17 septembrie. Zodia care ar trebui să evite jocurile de noroc
  2. Bancul zilei: Ce a desenat Ionel la școală
  3. Unde s-a ascuns Toto Dumitrescu, după ce a fugit de la locul accidentului. În acel timp, femeia grav rănită era pe patul de spital
  4. Un mecanic a spart parbrizul mașinii unui client în timpul unei reparații de rutină. Cine trebuie să plătească? Dezbaterea lansată de proprietarul unui service auto VIDEO
  5. Reporter înjurat de Toto, fiul lui Ilie Dumitrescu: „Să mă...”. Actorul a fost găsit după ce a fugit de la locul unui accident grav în care a fost implicat VIDEO
  6. WOJAS: Tradiție și calitate poloneză a încălțămintei la picioarele tale
  7. Detaliile care fac un cazinou online ușor de utilizat
  8. Cum să alegi mereu produsul potrivit? Iată secretul
  9. 32Roșu, platforma de cazino online, vine în România: „pauză la scroll, start la highroll” pentru jucători
  10. Nu întreba „Ce mai faci?”: este plictisitor. Iată cum reușesc oamenii de succes să fie plăcuți și să câștige încrederea altora: sfatul unui expert în psihologie