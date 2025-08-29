Bancul zilei: Care e diferența dintre vineri și restul zilelor

Autor: Maria Popa
Vineri, 29 August 2025, ora 06:30
157 citiri
Bancul zilei: Care e diferența dintre vineri și restul zilelor
Bancul Zilei Foto: Ziare.com

– Care e diferența dintre vineri și restul zilelor?

– Vineri zâmbești chiar și fără motiv.

Bancul zilei: De ce femeile mor mai târziu decât bărbații
Bancul zilei: De ce femeile mor mai târziu decât bărbații
Întrebare: – De ce femeile mor întotdeauna mai târziu decât bărbații? Răspuns: – Pentru că, în general, femeile întotdeauna întârzie.
Bancul zilei: Ce a văzut Bulă când a mers la Zoo
Bancul zilei: Ce a văzut Bulă când a mers la Zoo
Bulă se duce la Zoo unde vede o zebră. Curios, o întreabă pe maică-sa: - Ce e aia? - O zebră, vine răspunsul ei prompt. Mai încolo, Bulă vede un papagal roșu, galben și...
#bancul zilei, #bancul Zilei Ziarecom, #bancuri noi, #bancuri glume, #bancuri , #stiri funny
Parteneri Ziare.Com
Adevarul.ro
ANAF, invitatul surpriza la nunti si botezuri: "Se va scumpi masa la restaurant". Ar fi vizat si darul de nunta
a1.ro
Mesajul transmis de Ionela Cosa dupa ce George Vornicu a cerut-o in casatorie la Insula Iubirii 2025: "M-am trezit bogata"
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"

Ep.120 - Războaie în următorii 5 ani...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Bancul zilei: Care e diferența dintre vineri și restul zilelor
  2. Tot ce a mâncat, timp de două săptămâni, un medic care studiază sănătatea intestinului și cancerul de colon. "Uneori pur și simplu ai nevoie de calorii"
  3. O tânără de 25 de ani este mecanic auto și reface motoare. Lista mașinilor pe care nu le recomandă niciodată: „Sunt scumpe de reparat și nu rezistă mult” VIDEO
  4. De ce primele 60 de minute ale zilei sunt esențiale
  5. Sănătatea sexuală, un subiect fără tabu: De ce controlul medical periodic este un act de responsabilitate
  6. Superstarul internațional Ricky Martin va concerta la București. Când este programat evenimentul
  7. Top 3 ajutoare ce nu trebuie să lipsească din bucătăria ta
  8. Cum scapi de petele albe de pe pahare și sticlă
  9. Disperarea unei românce care s-a trezit dimineața și îi dispăruse mașina din curtea cazării din Grecia. „A devenit o a doua Bulgarie?”
  10. Carmen Grebenișan, dezvăluiri despre naștere. Ce cerințe are în timpul spitalizării: „Vreau să fie prezent partenerul”