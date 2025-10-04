Bancul zilei: Discuție între o fată și tatăl ei

Bancul zilei: Discuție între o fată și tatăl ei
O fată stă de vorbă cu tăticul ei:

- Tăticule, cumpără-mi o ciocolată.

- Tu deja ești mare pentru dulciuri.

- Adevărat?! Înseamnă că pot deja să beau cafea, să fumez și să vin cu băieți acasă?

- Cu ce să fie ciocolata... lapte, alune?

