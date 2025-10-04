Bancul zilei: Discuție între o fată și tatăl ei

Sambata, 04 Octombrie 2025, ora 06:30
1990 citiri
Bancul Zilei Foto: Ziare.com
O fată stă de vorbă cu tăticul ei:
- Tăticule, cumpără-mi o ciocolată.
- Tu deja ești mare pentru dulciuri.
- Adevărat?! Înseamnă că pot deja să beau cafea, să fumez și să vin cu băieți acasă?
- Cu ce să fie ciocolata... lapte, alune?
Ți-a plăcut articolul?
Vrem să producem mai multe, însă avem nevoie de susținerea ta. Orice donație contează pentru jurnalismul independent
Din avion coboară nea Gheorghe cu pantalonii în mână:
- Nu mai zbor în viața mea cu avionul!
- De ce?
- Păi puneți cureaua, scoateți cureaua...
- Un hoț amenință un om pe stradă:
- Dă-mi banii tăi!
- Să știi că sunt un politician.
- Atunci dă-mi banii mei!!!