Bancul zilei: Discuție între o fată și tatăl ei

O fată stă de vorbă cu tăticul ei:

- Tăticule, cumpără-mi o ciocolată.

- Tu deja ești mare pentru dulciuri.

- Adevărat?! Înseamnă că pot deja să beau cafea, să fumez și să vin cu băieți acasă?

- Cu ce să fie ciocolata... lapte, alune?

Ads