Bancul zilei: Discuție pe chat despre o întâlnire

Autor: Maria Popa
Vineri, 12 Septembrie 2025, ora 06:30
577 citiri
Bancul zilei: Discuție pe chat despre o întâlnire
Bancul Zilei Foto: Ziare.com

Pe chat:

- Ne vedem în față la Carrefour, pe la ora 16?

- Ok, dar cum o să te recunosc?

- Sunt nevastă-ta, tâmpitule!

Bancul zilei: Cum se iau pastilele contra lenei
Bancul zilei: Cum se iau pastilele contra lenei
- Aveți pastile contra lenei? - Avem, sigur! - Băgați-mi și mie una în gură!
Bancul zilei: Ce problemă are un pacient
Bancul zilei: Ce problemă are un pacient
- Dvs. vorbiți în somn? întreabă medicul. - Nu, dar adesea se întâmplă să vorbesc când alții dorm. -??? - Sunt profesor.
