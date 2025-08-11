Bancul zilei: Ce au făcut doi copii care au ajuns la o expoziție de artă

Autor: Maria Popa
Luni, 11 August 2025, ora 06:30
1468 citiri
Bancul zilei: Ce au făcut doi copii care au ajuns la o expoziție de artă
Bancul Zilei Foto: Ziare.com

Doi băieței care se jucau pe stradă au intrat din întâmplare într-o galerie de artă modernă.

Câteva minute au privit înmărmuriți picturile și sculpturile expuse, apoi unul dintre ei a țipat:

- Repede! Să fugim înainte să spună că noi le-am stricat!

Bancul zilei: De ce poartă bărbații cravată
Bancul zilei: De ce poartă bărbații cravată
Întrebare: - De ce poartă bărbații cravată? Răspuns: - E mai puțin jignitoare decât o lesă!
Bancul zilei: Ce vrea să știe mama unui bărbat
Bancul zilei: Ce vrea să știe mama unui bărbat
- Fiule, ai mâncat ceva astăzi? - Mamă, sunt om însurat... - Știu... tocmai de aceea te și întreb...
#bancul zilei, #bancul Zilei Ziarecom, #bancuri noi, #bancuri glume, #bancuri , #stiri funny
Parteneri Ziare.Com
Adevarul.ro
Tancurile Leopard ale Ucrainei ajung la Pokrovsk, in timp ce 100.000 de soldati rusi strang cercul in jurul orasului
Digi24.ro
Povestea BMW-ului din Kaliningrad: avocata din Rusia care refuza sa cedeze in fata lui Putin. "Doar o nebuna nu s-ar teme"
DigiSport.ro
OUT! Antrenorul lui AC Milan a facut anuntul, dupa ce Coubis a debutat cu autogol si rosu direct

Ep. 115 - Ce s-a dat de pomana pentru Iliescu

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Horoscop zilnic. Luni, 11 august. Zodia care ar putea câștiga niște bani
  2. Bancul zilei: Ce au făcut doi copii care au ajuns la o expoziție de artă
  3. Cercetătorii au găsit explicația pentru care apar, de fapt, riduri pe măsură ce îmbătrânim. Nu are legătură cu genetica sau cu expunerea la soare
  4. Focuri de armă la o instituție de sănătate din SUA. Agresorul a ucis un polițist și are o fixație pentru vaccinul anti-COVID
  5. Metoda prin care cercetătorii au descoperit ce persoane cu diabet au șanse mari să dezvolte boli ale inimii
  6. Horoscop zilnic. Duminică, 10 august. Zodia care are parte de o aventură
  7. Bancul zilei: De ce poartă bărbații cravată
  8. Primele picături care corectează vederea de aproape. Soluția care te poate ajuta să renunți la ochelari la bătrânețe
  9. Horoscop zilnic. Sâmbătă, 9 august. Zodia care pleacă într-o călătorie
  10. Bancul zilei: Ce vrea să știe mama unui bărbat