Bancul zilei: Care a fost dorința unei femei

Autor: Maria Popa
Marti, 12 August 2025, ora 06:30
722 citiri
Bancul zilei: Care a fost dorința unei femei
Bancul Zilei Foto: Ziare.com

- Mămico, spune-mi, te rog, când m-ai făcut, îți doreai o fetiță sau un băiețel?

- Ca să-ți spun drept, voiam numai să mă uit la un film...

Bancul zilei: Ce au făcut doi copii care au ajuns la o expoziție de artă
Bancul zilei: Ce au făcut doi copii care au ajuns la o expoziție de artă
Doi băieței care se jucau pe stradă au intrat din întâmplare într-o galerie de artă modernă. Câteva minute au privit înmărmuriți picturile și sculpturile expuse, apoi unul dintre ei...
Bancul zilei: De ce poartă bărbații cravată
Bancul zilei: De ce poartă bărbații cravată
Întrebare: - De ce poartă bărbații cravată? Răspuns: - E mai puțin jignitoare decât o lesă!
#bancul zilei, #bancul Zilei Ziarecom, #bancuri noi, #bancuri glume, #bancuri , #stiri funny
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Neverosimil: Ianis Stoica a avut nevoie de un singur minut ca sa dea gol in Portugalia!
a1.ro
Rafael Nadal a devenit tata pentru a doua oara. Ce nume au ales el si sotia lui pentru baietel
DigiSport.ro
Dupa 9 ani, Cristiano Ronaldo s-a hotarat! Georgina Rodriguez a facut anuntul cel mare

Fără Filtru Ep.116 - O nouă frauda cu PNRR...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Horoscop zilnic. Marți, 12 august. Zodia care trăiește o aventură sentimentală
  2. Bancul zilei: Care a fost dorința unei femei
  3. În ce oraș din Europa s-ar muta Amalia Năstase imediat: „Alessia rămâne acolo”
  4. Alessia Năstase, fiica lui Ilie Năstase, a ales implanturile mamare la 22 de ani. Reacția mamei, Amalia, despre decizia fiicei sale
  5. Andreea Berecleanu, surprinsă de o întâmplare neașteptată cu trenul CFR: „Nu mai înțeleg nimic”
  6. Consumi salată verde cu castraveți? Iată ce efect are această combinație asupra organismului
  7. UNTOLD X a adunat peste 470.000 de spectatori în patru zile, cu show-uri impresionante și debuturi mondiale
  8. Sebastian Stan joacă în noul film „Frankenstein în România” scris de Radu Jude
  9. Antena 1 obține prima victorie în instanță împotriva lui Chef Cătălin Scărlătescu. Ce despăgubiri trebuie să achite
  10. „F1” devine filmul cu cele mai mari încasări din cariera lui Brad Pitt și revine în cinematografele IMAX