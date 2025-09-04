Bancul zilei: De ce o familie trebuie să se mute urgent

Autor: Maria Popa
Joi, 04 Septembrie 2025, ora 06:30
192 citiri
Bancul zilei: De ce o familie trebuie să se mute urgent
Bancul Zilei Foto: Ziare.com

- Tată, tu crezi în fantome?

- Nu, fiule! Nu există așa ceva.

- Dar servitoarea mi-a spus că ele există!

- Atunci împachetează cât de repede poți că ne mutăm.

- De ce, tată?

- Noi nu avem servitoare!

Bancul zilei: De când un pacient nu mai vede bine
Bancul zilei: De când un pacient nu mai vede bine
- Doctore, nu mai văd bine! - De când? - De când m-am căsătorit. - Aha... deci din dragoste. - Nu, din greșeală!
Bancul zilei: Ce rugăminte are un bărbat la Dumnezeu
Bancul zilei: Ce rugăminte are un bărbat la Dumnezeu
Un bărbat aflat la necaz cere ajutorul lui Dumnezeu: - Doamne, dacă exiști, trimite-mi un semn! BANG! se arde becul. - Hmm... Doamne, altă dată dă-mi altfel de semn, dă unul mai...
#bancul zilei, #bancul Zilei Ziarecom, #bancuri noi, #bancuri glume, #bancuri , #stiri funny
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Haos si revolta in Spania: mii de oameni au oferit imagini cum rar se vad si au dus la luarea unei decizii fara precedent
ObservatorNews.ro
O investitie de 11 miliarde de euro va transforma Romania din importator in exportator de energie
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"

Ep. 123 - Miami și Coasta de Azur pe banii noștri

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Bancul zilei: De ce o familie trebuie să se mute urgent
  2. Avertismentul unui român după ce s-a îmbolnăvit în vacanță. "Am crezut inițial că e vorba de insolație. Dar lucrurile s-au complicat rapid"
  3. Florin Salam, tras pe dreapta de Poliție. Era LIVE pe TikTok. "Ca-n America ne-a oprit. Vrea să vadă dacă suntem mafioți" VIDEO
  4. 9 extravaganțe pe care familiile bogate le consideră normale, dar care îi șochează pe ceilalți
  5. 10 lucruri pe care le fac oamenii inteligenți și par ciudate pentru ceilalți: le economisesc 30 de ore pe săptămână
  6. Satul bulgăresc care atrage turiști chinezi datorită celebrului său iaurt. "Are caracteristici aparte" VIDEO
  7. Roxana Nemeș, detalii despre greutatea acumulată în sarcină. Vedeta se pregătește să aducă pe lume gemeni: „Nu mi-am făcut griji”
  8. Mihai Bendeac, despre relația cu Mirela Zeța. Motivul despărțirii, explicat de actor: „Am avut multe de învăţat de la ea”
  9. Boala care a făcut-o pe Andreea Marin să piardă 5 kg: „A fost mai neplăcut!” Ce declară despre viața amoroasă după despărțirea de Adrian Brâncoveanu
  10. Tily Niculae, confesiuni cutremurătoare despre cele trei sarcini pierdute și momentele în care viața i-a fost pusă în pericol