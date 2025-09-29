Bancul zilei: De ce se mută urgent o familie

Autor: Maria Popa
Luni, 29 Septembrie 2025, ora 06:30
Bancul zilei: De ce se mută urgent o familie
Bancul Zilei Foto: Ziare.com

- Tată, tu crezi în fantome?

- Nu, fiule! Nu există așa ceva.

- Dar servitoarea mi-a spus că ele există!

- Atunci împachetează cât de repede poți, că ne mutăm.

- De ce, tată?

- Noi nu avem servitoare!

