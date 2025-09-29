Bancul zilei: De ce se mută urgent o familie

Luni, 29 Septembrie 2025, ora 06:30
305 citiri
Bancul Zilei
- Tată, tu crezi în fantome?
- Nu, fiule! Nu există așa ceva.
- Dar servitoarea mi-a spus că ele există!
- Atunci împachetează cât de repede poți, că ne mutăm.
- De ce, tată?
- Noi nu avem servitoare!
La spovedanie:
- Fumezi?
- Nu.
- Bei?
- Nu.
- Preacurvești?
- Nu.
- Furi?
- Nu.
- Îți înșeli soția?
- Nu.
- Atunci cum păcătuiești?
- Mint!
Sfântul Petru îi introduce în atmosferă pe noii veniți la Poarta Raiului:
- Bine ați venit în Paradis! Aici nu există serviciu, nu există școală, nu există spitale, aici nu există...