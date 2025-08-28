Bancul zilei: De ce femeile mor mai târziu decât bărbații

Autor: Maria Popa
Joi, 28 August 2025, ora 06:30
662 citiri
Bancul zilei: De ce femeile mor mai târziu decât bărbații
Bancul Zilei Foto: Ziare.com

Întrebare:

– De ce femeile mor întotdeauna mai târziu decât bărbații?

Răspuns:

– Pentru că, în general, femeile întotdeauna întârzie.

Ep.120 - Războaie în următorii 5 ani...

