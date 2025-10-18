Bancul zilei: Cum îi faci vânt la unul de care nu îți place

Autor: Maria Popa
Sambata, 18 Octombrie 2025, ora 06:30
Bancul zilei: Cum îi faci vânt la unul de care nu îți place
- Vrei să fii soarele meu?

- Da, sigur!

- Atunci îndepărtează-te la 150.000.000 kilometri de mine.

Bancul zilei: Singurul moment când soacra ține cu tine
Bancul zilei: Singurul moment când soacra ține cu tine
Soția: - Mi-a zis mie mama că nu ar fi trebuit să mă căsătoresc cu tine! Soțul: - Ei, a fost singura dată când soacră-mea mi-a dorit binele!
Bancul zilei: De ce seamănă România cu Paradisul
Bancul zilei: De ce seamănă România cu Paradisul
Sfântul Petru îi introduce în atmosferă pe noii veniți la Poarta Raiului: - Bine ați venit în Paradis! Aici nu există serviciu, nu există școală, nu există spitale, aici nu există...
