Bancul zilei: De ce o femeie e agitată când e la întâlnire

Autor: Maria Popa
Luni, 13 Octombrie 2025, ora 06:30
671 citiri
Bancul zilei: De ce o femeie e agitată când e la întâlnire
Bancul Zilei Foto: Ziare.com

Prima întâlnire, la restaurant:

Ea, agitată:

- Nu servești nimic, bere, coniac?

El răspunde calm:

- Nu… mulțumesc frumos!

Ea, mai agitată:

- O vodcă… un whiskey… sau măcar o pălincă?

El și mai calm:

- Stai relaxată… ești frumoasă!

Bancul zilei: Cum se răspunde la întrebarea dacă fumezi
Bancul zilei: Cum se răspunde la întrebarea dacă fumezi
-Fumezi? - Noa, apăi depinde... - Cum adică „depinde”?! - Apăi, depinde dacă vrei să-mi dai sau vrei să-mi ceri...
Bancul zilei: Cum îi dă un cioban peste nas unui orășean
Bancul zilei: Cum îi dă un cioban peste nas unui orășean
Un orășean, merge în Apuseni și îi zice unui cioban: - Băhh, nene, da' sărăcie mare e pe aici! Sunteți înapoiați rău! Zi-mi și mie o adresă de unde să iau niște brânză! -...
#bancul zilei, #bancul Zilei Ziarecom, #bancuri noi, #bancuri glume, #bancuri , #stiri funny
Parteneri Ziare.Com
Digi24.ro
Mobilizare in Bucuresti si Ilfov: De ce a chemat MApN rezervistii la instructie si evaluare
a1.ro
Cand va avea loc inmormantarea Marinelei Chelaru. Unde a fost depus sicriul cu trupul neinsufletit al actritei
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"

Ep. 140 - Ministrul Apărării vrea ca Armata să...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Horoscop zilnic. Luni, 13 octombrie. Zodia care primește o veste bună
  2. Bancul zilei: De ce o femeie e agitată când e la întâlnire
  3. Ambiția unei femei care a devenit la 56 de ani proprietara unei locuințe: și-a construit singură o casă mică pe roți: "Nu aveam nicio experiență în construcții" VIDEO
  4. Horoscopul pentru săptămâna 12-18 octombrie. Venus revine în Balanță: energia sa ar putea lua o turnură neobișnuită
  5. Care sunt cele 9 alimente pe care un cardiolog spune că nu le-ar mânca nici dacă ar fi plătit: "Am văzut cu ochii mei ce fac"
  6. Cum redefinește îmbătrânirea Arnold Schwarzenegger la 78 de ani
  7. Horoscop zilnic. Duminică, 12 octombrie. Zodia care reia legătura cu o cunoștință mai veche
  8. Bancul zilei: Cum se răspunde la întrebarea dacă fumezi
  9. Descoperire uriașă: A fost identificat un ”comutator” care oprește foamea
  10. La ce vârstă atinge apogeul funcționării creierul uman. „Facilitează luarea deciziilor eficiente și realizările”