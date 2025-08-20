Bancul zilei: Cum vrea o femeie să scape de plictiseală

Autor: Maria Popa
Miercuri, 20 August 2025, ora 06:30
Bancul zilei: Cum vrea o femeie să scape de plictiseală
Soția către soț:

- E plictisitoare viața noastră, poate o înviorăm cu amanți!

- N-are rost, eu de mult încerc!

