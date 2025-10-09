Bancul zilei: Ce fel de cafea vrea o femeie

- O cafea, vă rog!

- Normală?

- Nu! Să mi-o faceți, vă rog, un pic mai zăpăcită, așa ca mine să am cu cine râde!...

Ads

Ți-a plăcut articolul? Vrem să producem mai multe, însă avem nevoie de susținerea ta. Orice donație contează pentru jurnalismul independent Susține proiectul Ziare.com