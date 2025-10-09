Bancul zilei: Ce fel de cafea vrea o femeie

Autor: Maria Popa
Joi, 09 Octombrie 2025, ora 06:30
Bancul zilei: Ce fel de cafea vrea o femeie
- O cafea, vă rog!

- Normală?

- Nu! Să mi-o faceți, vă rog, un pic mai zăpăcită, așa ca mine să am cu cine râde!...

