Bancul zilei: Ce face soția unui bărbat

Autor: Maria Popa
Duminica, 17 August 2025, ora 06:30
1778 citiri
Bancul Zilei

- Unde ți-e soția?

- Topește slănina!

- Ați tăiat porcul?

- Nu, face plajă!

