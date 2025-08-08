Bancul zilei: De ce găinile mănâncă ciocolată

Autor: Maria Popa
Vineri, 08 August 2025, ora 06:30
Bancul zilei: De ce găinile mănâncă ciocolată
- De ce dai găinilor să bea cacao, nepoate? întreabă contrariată bunica.

- Cum altfel să facă ouă de ciocolată?!?

