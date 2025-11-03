Bancul zilei: La ce se gândește un cioban

Autor: Maria Popa
Luni, 03 Noiembrie 2025, ora 06:30
295 citiri
Bancul zilei: La ce se gândește un cioban
Bancul Zilei Foto: Ziare.com

Un drumeț vede pe o pajiște un cioban sprijinit în bâtă, fără nicio oaie pe lângă el:

- Da' ce faci aici, bade?

- Mă gândesc.

- Da' unde ți-s oile?

- No, la asta mă gândesc!

Bancul zilei: Cum arată birocrația din România
Bancul zilei: Cum arată birocrația din România
Rusia: - Declarăm război României. România: - Dosar cu șină aveți? Rusia: - Pardon? România: - Dosar cu șină aveți? Cu declarația de război în copie și original,...
Bancul zilei: Ce afacere nu merge la români
Bancul zilei: Ce afacere nu merge la români
- Cum ai dat faliment? - M-am luat după Isărescu și am investit în ceaiul de tei. - Și n-a mers? - Deloc. Lumea e căpoasă și se calmează tot cu țuică.
#bancul zilei, #bancul Zilei Ziarecom, #bancuri noi, #bancuri glume, #bancuri , #stiri funny
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Cristi Chivu a oferit imagini cum rar se vad si apoi a dat declaratia zilei, dupa "nebunia" de la Verona
Digi24.ro
Ce spune jandarmul care a dat amenda la comemorarea Colectiv: "Nici nu va imaginati ce mesaje am primit"
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"

Ep. 151 - Călin Georgescu nu are voie să...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Bancul zilei: La ce se gândește un cioban
  2. Roxana Nemeș dezvăluie cum se descurcă în rolul de mamă de gemeni: „Nu mă așteptam să...”
  3. O cercetătoare în sănătatea intestinului și cancer a împărtășit alimentele pe care le consumă pentru a-și reduce riscul de boli
  4. Nopțile mai lungi și vremea rece ne pot afecta starea de spirit. 5 trucuri pentru a combate depresia sezonieră
  5. Fără folie alimentară sau aluminiu: metoda japoneză care prelungește prospețimea legumelor și menține frigiderul ordonat, cu aproape zero risipă
  6. Aplicația care ar putea inversa îmbătrânirea creierului. „Este prima dată când o intervenție nemedicamentoasă reușește acest lucru”
  7. Trei zodii care atrag banii între 3 și 9 noiembrie
  8. Hărțuitorul Andrei Măruță pare că și-a găsit o nouă „pasiune”. „Ești foarte frumoasă, Simona!”
  9. Horoscop zilnic. Duminică, 2 noiembrie. Zodia care se confruntă cu gelozia partenerului
  10. Bancul zilei: Ce se întâmplă când ai nevastă rea de gură