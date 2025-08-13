Bancul zilei: De ce Gheorghe țopăie prin casă

Autor: Maria Popa
Miercuri, 13 August 2025, ora 06:30
238 citiri
Bancul zilei: De ce Gheorghe țopăie prin casă
Bancul Zilei Foto: Ziare.com

Ion vine la Gheorghe și îl vede țopăind prin casă.

- Ce faci, Gheo? se miră Ion. Doar te știam bolnav?

- Tocmai am luat doctoria și am uitat să agit bine sticluța, așa cum mi-a spus farmacistul.

