Bancul zilei: Ce vrea un hoț de la un politician

Autor: Maria Popa
Joi, 02 Octombrie 2025, ora 06:30
258 citiri
Bancul Zilei Foto: Ziare.com

- Un hoț amenință un om pe stradă:

- Dă-mi banii tăi!

- Să știi că sunt un politician.

- Atunci dă-mi banii mei!!!

