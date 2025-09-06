Bancul zilei: Ce vrea să verifice o văduvă

Preotul la înmormântare:

– Decedatul a fost un om bun, un soț credincios, un tată iubitor, corect, generos...

Văduva în șoaptă:

– Copii, cineva să meargă să verifice în sicriu. Vreau să mă asigur că nu am venit la înmormântarea altcuiva.

