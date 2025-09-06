Bancul zilei: Ce vrea să verifice o văduvă

Autor: Maria Popa
Sambata, 06 Septembrie 2025, ora 06:30
1063 citiri
Bancul zilei: Ce vrea să verifice o văduvă
Bancul Zilei Foto: Ziare.com

Preotul la înmormântare:

– Decedatul a fost un om bun, un soț credincios, un tată iubitor, corect, generos...

Văduva în șoaptă:

– Copii, cineva să meargă să verifice în sicriu. Vreau să mă asigur că nu am venit la înmormântarea altcuiva.

Bancul zilei: Ce vrea un bărbat care este la un priveghi
Bancul zilei: Ce vrea un bărbat care este la un priveghi
La un priveghi, în șoaptă: - Îmi puteți da și mie parola la Wi-Fi? - Respectă mortul! - Cu litere mari?
Bancul zilei: De ce o familie trebuie să se mute urgent
Bancul zilei: De ce o familie trebuie să se mute urgent
- Tată, tu crezi în fantome? - Nu, fiule! Nu există așa ceva. - Dar servitoarea mi-a spus că ele există! - Atunci împachetează cât de repede poți că ne mutăm. - De ce,...
#bancul zilei, #bancul Zilei Ziarecom, #bancuri noi, #bancuri glume, #bancuri , #stiri funny
Parteneri Ziare.Com
Digi24.ro
Ce este sistemul "Nostradamus", readus la viata de Franta: poate vedea pana la Moscova
Digi24.ro
Romania rateaza digitalizarea prin buletinele electronice. Milioane de romani nu le vor mai primi gratuit. De ce s-a ajuns aici
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"

Ep. 124 Israelul ne avertizează că

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Horoscop zilnic. Sâmbătă, 6 septembrie. Zodia care nu ar trebui să se lase pradă primului impuls
  2. Bancul zilei: Ce vrea să verifice o văduvă
  3. Sabia laser a lui Darth Vader, din "Star Wars", vândută la licitație pentru peste 3 milioane de euro. "O piesă incredibilă din istoria cinematografiei"
  4. Regula numărul 1 pe care părinții trebuie să o stabilească cu bunicii pentru a menține limite sănătoase. Care sunt cele mai frecvente motive de conflict
  5. "Câți se gândesc să închidă, și nu pentru că firma nu merge?". Situațiile care îi aduc pe patronii români la capătul puterilor
  6. 7 lucruri pe care trebuie să le știi despre îndepărtarea tatuajelor cu laser
  7. „Nu pedepsiți persoanele cu dizabilități pentru un buget fragil!”. Apelul mai multor organizații de pacienți
  8. 7 lucruri pe care n-ar trebui să le postezi vreodată online
  9. Șerban Huidu a ieșit la atac. A jignit concurenții și publicul emisiunii „Insula Iubirii”: „Public voyeurist. Troglodiților!”
  10. Cum poate să îți influențeze riscul de cancer modul în care gătești peștele