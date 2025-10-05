Bancul zilei: Ce vrea să știe Alinuța de la mătușa ei

Autor: Maria Popa
Duminica, 05 Octombrie 2025, ora 06:30
644 citiri
Bancul zilei: Ce vrea să știe Alinuța de la mătușa ei
Bancul Zilei Foto: Ziare.com

Alinuța, la cinci ani, o observă pe sora mamei sale în timp ce se machia.

Împinsă de curiozitate, o întreabă:

- Mătușică, de ce te machiezi?

- Ca să fiu frumoasă, răspunse mătușa.

- Și... durează mult până își face efectul?

Bancul zilei: Discuție între o fată și tatăl ei
Bancul zilei: Discuție între o fată și tatăl ei
O fată stă de vorbă cu tăticul ei: - Tăticule, cumpără-mi o ciocolată. - Tu deja ești mare pentru dulciuri. - Adevărat?! Înseamnă că pot deja să beau cafea, să fumez și să...
Bancul zilei: De ce Gheorghe nu mai zboară cu avionul
Bancul zilei: De ce Gheorghe nu mai zboară cu avionul
Din avion coboară nea Gheorghe cu pantalonii în mână: - Nu mai zbor în viața mea cu avionul! - De ce? - Păi puneți cureaua, scoateți cureaua...
Ep. 140 - Ministrul Apărării vrea ca Armata să...

