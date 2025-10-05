Bancul zilei: Ce vrea să știe Alinuța de la mătușa ei

Duminica, 05 Octombrie 2025, ora 06:30
644 citiri
Bancul Zilei Foto: Ziare.com
Alinuța, la cinci ani, o observă pe sora mamei sale în timp ce se machia.
Împinsă de curiozitate, o întreabă:
- Mătușică, de ce te machiezi?
- Ca să fiu frumoasă, răspunse mătușa.
- Și... durează mult până își face efectul?
O fată stă de vorbă cu tăticul ei:
- Tăticule, cumpără-mi o ciocolată.
- Tu deja ești mare pentru dulciuri.
- Adevărat?! Înseamnă că pot deja să beau cafea, să fumez și să...
Din avion coboară nea Gheorghe cu pantalonii în mână:
- Nu mai zbor în viața mea cu avionul!
- De ce?
- Păi puneți cureaua, scoateți cureaua...