Bancul zilei: Ce este pentru Ion mai important într-o relație

Maria:

- Ioane, ce crezi tu că e mai important într-o relație: sinceritatea sau frumusețea?

Ion:

- Sinceritatea, femeie!

Maria zâmbește:

- Vai, ce frumos ai răspuns!

Ion:

- Așa-i că sunt sincer? Nu ești cea mai frumoasă, dar măcar știi să gătești!

