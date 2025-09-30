Bancul zilei: Ce este pentru Ion mai important într-o relație

Autor: Maria Popa
Marti, 30 Septembrie 2025, ora 06:30
1953 citiri
Bancul zilei: Ce este pentru Ion mai important într-o relație
Bancul Zilei Foto: Ziare.com

Maria:

- Ioane, ce crezi tu că e mai important într-o relație: sinceritatea sau frumusețea?

Ion:

- Sinceritatea, femeie!

Maria zâmbește:

- Vai, ce frumos ai răspuns!

Ion:

- Așa-i că sunt sincer? Nu ești cea mai frumoasă, dar măcar știi să gătești!

Bancul zilei: De ce se mută urgent o familie
Bancul zilei: De ce se mută urgent o familie
- Tată, tu crezi în fantome? - Nu, fiule! Nu există așa ceva. - Dar servitoarea mi-a spus că ele există! - Atunci împachetează cât de repede poți, că ne mutăm. - De ce,...
Bancul zilei: Cum păcătuiește un bărbat
Bancul zilei: Cum păcătuiește un bărbat
La spovedanie: - Fumezi? - Nu. - Bei? - Nu. - Preacurvești? - Nu. - Furi? - Nu. - Îți înșeli soția? - Nu. - Atunci cum păcătuiești? - Mint!
#bancul zilei, #bancul Zilei Ziarecom, #bancuri noi, #bancuri glume, #bancuri , #stiri funny
Parteneri Ziare.Com
Adevarul.ro
Picioarele unor sefe din diplomatia europeana, cenzurate pe televiziunea de stat iraniana. "Prima data am spus ca e amuzant"
a1.ro
Ce diferenta de varsta exista intre Roxana Nemes si sotul ei, Calin Hagima. Artista a nascut
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"

Ep. 137 - Noi fragmente de dronă gasite la

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Horoscop zilnic. Marți, 30 septembrie. Zodia care primește o informație interesantă
  2. Bancul zilei: Ce este pentru Ion mai important într-o relație
  3. Confort modern: cum îți simplifică viața un uscător de rufe
  4. Rolul farmaciilor moderne în comunitate, tot mai important și complex
  5. Un mecanic a dezvăluit trucul pentru ștergătoarele de parbriz „pe care îl va urma toată viața”
  6. Motivul pentru care „Angelina Jolie de România” nu mai are curaj să iasă din casă: „Am depus plângere la Poliție”
  7. Copiii care cresc jucând Minecraft și Fortnite sunt deosebit de vulnerabili la o problemă neașteptată și periculoasă
  8. Constatare neașteptată după moartea Ioanei Popescu. Cine ar urma să o înmormânteze pe fosta jurnalistă
  9. Ce se întâmplă cu corpul tău când bei bere în fiecare zi
  10. Horoscop zilnic. Luni, 29 septembrie. Zodia care ar putea începe o nouă relație