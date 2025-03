Bancul zilei: Ce lecție de viață îi dă un tată fiului său

Un tată îi ține lecții de viață fiului:

- În viață trebuie să fim pozitivi și să gândim pozitiv. De exemplu azi am căzut pe scări. M-am supărat? Nu. Am înjurat? Nu.

- Da ce ai făcut? îl întreabă copilul.

- Am gândit pozitiv și am zis: „Bă să îmi bag picioarele ce repede am ajuns jos”.

