Bancul zilei: Ce vrea să știe mama unui bărbat

Autor: Maria Popa
Sambata, 09 August 2025, ora 06:30
449 citiri
Bancul zilei: Ce vrea să știe mama unui bărbat
Bancul Zilei Foto: Ziare.com

- Fiule, ai mâncat ceva astăzi?

- Mamă, sunt om însurat...

- Știu... tocmai de aceea te și întreb...

Bancul zilei: De ce găinile mănâncă ciocolată
Bancul zilei: De ce găinile mănâncă ciocolată
- De ce dai găinilor să bea cacao, nepoate? întreabă contrariată bunica. - Cum altfel să facă ouă de ciocolată?!?
Bancul zilei: Ce nu s-a scumpit în România
Bancul zilei: Ce nu s-a scumpit în România
După atâtea vești proaste, cum că s-a scumpit berea, a crescut TVA-ul, la Mamaia felul doi nu poți să-l comanzi dacă nu ai doi garanți, iată că vă aducem și o veste bună: -...
#bancul zilei, #bancul Zilei Ziarecom, #bancuri noi, #bancuri glume, #bancuri , #stiri funny
Parteneri Ziare.Com
Adevarul.ro
Cum arata harta teritoriilor ce ar putea fi schimbate intre Ucraina si Rusia, la negocierile cu Trump
ObservatorNews.ro
In cat timp vrea Guvernul sa ii lase pe romani sa isi ia pensiile private. "Poate nu mai apuci"
DigiSport.ro
Britanicii exclama: "Ianis Hagi si-a ales noul club"

Ep. 115 - Ce s-a dat de pomana pentru Iliescu

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Horoscop zilnic. Sâmbătă, 9 august. Zodia care pleacă într-o călătorie
  2. Bancul zilei: Ce vrea să știe mama unui bărbat
  3. Orașul care transformă o uriașă structură industrială abandonată în cel mai spectaculos traseu suspendat de aventură și promenadă din România FOTO
  4. O fată din Craiova, aflată în vacanță în Grecia, a fost salvată de la înec de un tânăr român, pe care nu-l cunoștea. Cine este salvatorul
  5. Trupele românești care nu vor mai concerta la UNTOLD. "Neînțelegeri rezultate din diferențe de viziune și de perspectivă"
  6. Grădina Cetății Medievale Râșnov va putea fi vizitată doar pe bază de bilet de acces. Motivele introducerii taxei de intrare
  7. Programul de Afiliere TEMU 2025: Ghidul Complet pentru a Câștiga Online
  8. August, luna mai multor spectacole astronomice: Cum poți vedea Luna Sturionului, planetele și meteorii în acest weekend
  9. Modul de preparare a cartofilor care crește riscul de diabet. „Nu ar trebui să demonizăm alimentele fără a lua în considerare cum sunt gătite” STUDIU
  10. Horoscop zilnic. Vineri, 8 august. Zodia care ar trebui să acorde mai multă atenție sănătății