Bancul zilei: Cum se face mâncarea la români

Autor: Maria Popa
Luni, 18 August 2025, ora 06:30
597 citiri
Bancul zilei: Cum se face mâncarea la români
Bancul Zilei

Soțul intră în bucătărie:

- Ce faci, iubito?

- Friptură de vită.

- Și ce carne folosești?

- De pui, că de asta am găsit în congelator!

Bancul zilei: Ce face soția unui bărbat
Bancul zilei: Ce face soția unui bărbat
- Unde ți-e soția? - Topește slănina! - Ați tăiat porcul? - Nu, face plajă!
Bancul zilei: Cum se administrează un somnifer
Bancul zilei: Cum se administrează un somnifer
Un pacient la doctor: - Cu ajutorul acestui medicament veți putea dormi liniștit. - Și cum trebuie să-l iau? - Noaptea, din două în două ore...
