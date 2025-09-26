Bancul zilei: De ce martorul nu a intervenit într-o ceartă

Autor: Maria Popa
Vineri, 26 Septembrie 2025, ora 06:30
489 citiri
Bancul zilei: De ce martorul nu a intervenit într-o ceartă
Bancul Zilei Foto: Ziare.com

În timpul unui proces judecat de un tribunal din Texas, judecătorul întrebă:

- Dumneata, în calitate de martor, dacă ai văzut că se bat cu scaunele, de ce n-ai sărit ca să-i desparți?

- Îmi pare rău, domnule judecător, dar nu mai era niciun scaun liber.

Bancul zilei: Cum au rezolvat doi avocați o problemă comună
Bancul zilei: Cum au rezolvat doi avocați o problemă comună
Doi avocați intră într-un bar, își comandă câte un suc și își scot sandvișurile proprii. Ospătarul le spune: - Mă scuzați, la noi este interzis să veniți cu mâncarea proprie....
Bancul zilei: Cum a făcut un bărbat o vânătaie în cap
Bancul zilei: Cum a făcut un bărbat o vânătaie în cap
Dumnezeule, ce vânătaie ai! - Da, e de la pisică! - O așa vânătaie imensă? - Da, m-a lovit soția cu pisica în cap! - Judecând după vânătaie, pisica e făcută praf! - Da...
#bancul zilei, #bancul Zilei Ziarecom, #bancuri noi, #bancuri glume, #bancuri , #stiri funny
Parteneri Ziare.Com
Adevarul.ro
Trei tinere au fost mutilate, violate si ucise cu o cruzime greu de imaginat, in direct pe TikTok. Una dintre victime avea doar 15 ani
a1.ro
Cine sunt concurentii Power Couple 2026. Care sunt cele 9 cupluri din sezonul 3 Power Couple
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"

Fără Filtru Ep. 136 - Soția lui Kirk interzisă în România!

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Bancul zilei: De ce martorul nu a intervenit într-o ceartă
  2. Scandalul iscat de filmarea Coldplay se complică. Soțul femeii văzute în brațele șefului ar fi fost și el la același concert, cu o altă femeie
  3. Cum să mănânci ca să slăbești fără prea mult stres. Concluziile unui studiu cu perioade de post
  4. Șocul unui bărbat după ce a descoperit pe nota de plată de la restaurant o taxă suplimentară adăugată pe tăcute: „E ca și cum ai zbura cu un avion privat”
  5. Studiul ADN al unei femei de 117 ani oferă indicii despre o viață lungă
  6. Ceaiul pe care ar trebui să-l bei pentru un creier mai tânăr, potrivit unui nou studiu
  7. Reacția Alinei Sorescu după ce Alexandru Ciucu a declarat că a fost abuzat în căsnicie: „Nu am plecat din senin”
  8. Apelul unui român către vecini a devenit viral. "Haideți să ne spălăm cu toții, poate așa avem și noi apă caldă" FOTO
  9. Rețeta preferată a Reginei Elisabeta pentru omletă conține două ingrediente surprinzătoare. "Adaugă o notă neașteptată de prospețime"
  10. Irina și Răzvan Fodor, vacanță de vis în Grecia. Ce experiență unică a trăit prezentatoarea TV: „Când prind drag de ceva...” FOTO