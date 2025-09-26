Bancul zilei: De ce martorul nu a intervenit într-o ceartă

Vineri, 26 Septembrie 2025, ora 06:30
În timpul unui proces judecat de un tribunal din Texas, judecătorul întrebă:
- Dumneata, în calitate de martor, dacă ai văzut că se bat cu scaunele, de ce n-ai sărit ca să-i desparți?
- Îmi pare rău, domnule judecător, dar nu mai era niciun scaun liber.
Doi avocați intră într-un bar, își comandă câte un suc și își scot sandvișurile proprii.
Ospătarul le spune:
- Mă scuzați, la noi este interzis să veniți cu mâncarea proprie....
Dumnezeule, ce vânătaie ai!
- Da, e de la pisică!
- O așa vânătaie imensă?
- Da, m-a lovit soția cu pisica în cap!
- Judecând după vânătaie, pisica e făcută praf!
- Da...