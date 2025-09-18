Bancul zilei: De ce întârzie Maria la școală

Autor: Maria Popa
Joi, 18 Septembrie 2025, ora 06:30
870 citiri
Bancul zilei: De ce întârzie Maria la școală
Bancul Zilei Foto: Ziare.com

Profesoara o întreabă pe Maria:

- Cum se face că întârzii mereu la școală?

- Din cauza panoului, doamnă.

- Panou? Ce panou?

- Cel care e pe stradă și pe care scrie: "Atenție, școală! Încetiniți!"

Bancul zilei: Ce a desenat Ionel la școală
Bancul zilei: Ce a desenat Ionel la școală
Profesorul de desen se uită la foaia albă pe care i-a dat-o Ionel: - Ionel, ce ai desenat aici? - O vacă în iarbă. - Dar nu văd niciun fel de iarbă! - Păi, a mâncat-o vaca....
Bancul zilei: De ce Bulă merge în cârje
Bancul zilei: De ce Bulă merge în cârje
- Ce-ai pățit, Bulă, de mergi în cârje? - Am avut un accident de automobil. - Și nu poți să mergi fără cârje? - Ba da. Doctorul zice că pot să merg, dar avocatul meu nu.
#bancul zilei, #bancul Zilei Ziarecom, #bancuri noi, #bancuri glume, #bancuri , #stiri funny
Parteneri Ziare.Com
Adevarul.ro
Viata secreta la Moscova a celui mai faimos fugar din Europa devenit spion rus
Digi24.ro
Bebelus din Iasi, mort dupa ce s-a lovit la cap intr-o masina. De ce au fost parintii condamnati la inchisoare
DigiSport.ro
Surpriza: 2.000.000 Euro pentru romanul alungat din Ucraina

Ep. 131 - Ilie Bolojan vrea noi reforme!

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Horoscop zilnic. Joi, 18 septembrie. Zodia care ar trebui să petreacă mai mult timp cu ființa iubită
  2. Bancul zilei: De ce întârzie Maria la școală
  3. Cum reacționează corpul tău când renunți la carbohidrați
  4. Din pandemie în prezent: cu ce obiceiuri de dating au rămas românii
  5. Andreea Ibacka, despre disciplina din familie și reguli: „Am un Excel cu programul pe zile și ore, un adevărat master plan”
  6. Cum să amenajezi livingul pentru relaxare: 6 sfaturi pentru un spațiu confortabil și liniștit
  7. Victor Ponta, dezvăluiri după divorț. Dorința Dacianei Sârbu pe care nu a putut să o îndeplinească: „Cum să nu-ți reproșezi așa ceva?”
  8. Ce părere a avut mama Ellei după ce a văzut imaginile de la Insula Iubirii: Nu mai eram acel om pe care îl știa ea
  9. Daciana Sârbu vorbește pentru prima dată deschis despre relația cu noul ei partener, Alex: „Nu mă ascund”
  10. Cele 8 alimente pe care le consumi și care conțin microplastice