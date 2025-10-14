Bancul zilei: Cum se negociază prețul

Autor: Maria Popa
Marti, 14 Octombrie 2025, ora 06:30
Bancul zilei: Cum se negociază prețul
Bancul Zilei Foto: Ziare.com

- Cât costă sesiunea de hipnoză?

- 400 lei.

- Mi se pare scump...

- Nu ți se pare scump!

- Nu mi se pare.

Bancul zilei: De ce o femeie e agitată când e la întâlnire
Bancul zilei: De ce o femeie e agitată când e la întâlnire
Prima întâlnire, la restaurant: Ea, agitată: - Nu servești nimic, bere, coniac? El răspunde calm: - Nu… mulțumesc frumos! Ea, mai agitată: - O vodcă… un whiskey… sau...
Bancul zilei: Cum se răspunde la întrebarea dacă fumezi
Bancul zilei: Cum se răspunde la întrebarea dacă fumezi
-Fumezi? - Noa, apăi depinde... - Cum adică „depinde”?! - Apăi, depinde dacă vrei să-mi dai sau vrei să-mi ceri...
