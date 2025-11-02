Bancul zilei: Ce se întâmplă când ai nevastă rea de gură

Autor: Maria Popa
Duminica, 02 Noiembrie 2025, ora 06:30
840 citiri
Bancul zilei: Ce se întâmplă când ai nevastă rea de gură
Bancul Zilei Foto: Ziare.com

Sună telefonul dimineața:

- Alo, ți-am răpit soția! Adu 100.000 € să ți-o dăm înapoi!

- Dar eu nu am atâția bani!

- NU ne interesează, descurcă-te!

Sună telefonul seara:

- Vino s-o iei!

- Dar n-am făcut rost de bani!

- Îți dăm noi, numai ia-o de aici!!!

Bancul zilei: Cum arată birocrația din România
Bancul zilei: Cum arată birocrația din România
Rusia: - Declarăm război României. România: - Dosar cu șină aveți? Rusia: - Pardon? România: - Dosar cu șină aveți? Cu declarația de război în copie și original,...
Bancul zilei: Ce afacere nu merge la români
Bancul zilei: Ce afacere nu merge la români
- Cum ai dat faliment? - M-am luat după Isărescu și am investit în ceaiul de tei. - Și n-a mers? - Deloc. Lumea e căpoasă și se calmează tot cu țuică.
