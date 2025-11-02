Bancul zilei: Ce se întâmplă când ai nevastă rea de gură

Duminica, 02 Noiembrie 2025, ora 06:30
Sună telefonul dimineața:
- Alo, ți-am răpit soția! Adu 100.000 € să ți-o dăm înapoi!
- Dar eu nu am atâția bani!
- NU ne interesează, descurcă-te!
Sună telefonul seara:
- Vino s-o iei!
- Dar n-am făcut rost de bani!
- Îți dăm noi, numai ia-o de aici!!!
Rusia:
- Declarăm război României.
România:
- Dosar cu șină aveți?
Rusia:
- Pardon?
România:
- Dosar cu șină aveți? Cu declarația de război în copie și original,...
- Cum ai dat faliment?
- M-am luat după Isărescu și am investit în ceaiul de tei.
- Și n-a mers?
- Deloc. Lumea e căpoasă și se calmează tot cu țuică.