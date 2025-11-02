Bancul zilei: Ce se întâmplă când ai nevastă rea de gură

Sună telefonul dimineața:

- Alo, ți-am răpit soția! Adu 100.000 € să ți-o dăm înapoi!

- Dar eu nu am atâția bani!

- NU ne interesează, descurcă-te!

Sună telefonul seara:

- Vino s-o iei!

- Dar n-am făcut rost de bani!

- Îți dăm noi, numai ia-o de aici!!!

Ads