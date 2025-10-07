Bancul zilei: Cine l-a făcut pe Obama președinte

Obama își invită soția la o cină.

Bucătarul din acel restaurant era fostul iubit al lui Michelle.

Obama îi spune soției:

-Dacă te măritai cu el, erai probabil și tu acum bucătăreasă.

La care Michelle răspunde:

- Nu, dragul meu, dacă mă măritam cu el, probabil el era acum președinte!

Ads