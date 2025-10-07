Bancul zilei: Cine l-a făcut pe Obama președinte

Marti, 07 Octombrie 2025, ora 06:30
Bancul Zilei
Obama își invită soția la o cină.
Bucătarul din acel restaurant era fostul iubit al lui Michelle.
Obama îi spune soției:
-Dacă te măritai cu el, erai probabil și tu acum bucătăreasă.
La care Michelle răspunde:
- Nu, dragul meu, dacă mă măritam cu el, probabil el era acum președinte!
- Am un câine extraordinar. Mă simte de la un kilometru. Ce spui de asta?
- Trebuie să faci baie mai des.
Alinuța, la cinci ani, o observă pe sora mamei sale în timp ce se machia.
Împinsă de curiozitate, o întreabă:
- Mătușică, de ce te machiezi?
- Ca să fiu frumoasă, răspunse...