Bancul zilei: De când un pacient nu mai vede bine

Autor: Maria Popa
Miercuri, 03 Septembrie 2025, ora 06:30
Bancul zilei: De când un pacient nu mai vede bine
- Doctore, nu mai văd bine!

- De când?

- De când m-am căsătorit.

- Aha... deci din dragoste.

- Nu, din greșeală!

