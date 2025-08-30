Bancul zilei: Ce vrea de la stomatolog un pacient mai zgârcit

Autor: Maria Popa
Sambata, 30 August 2025, ora 06:30
527 citiri
Bancul zilei: Ce vrea de la stomatolog un pacient mai zgârcit
Bancul Zilei

La stomatolog:

- Aș dori să-mi schimb toată dantura. Cât m-ar costa?

- 100 de euro dintele și 50 de euro măseaua.

- Atunci punem peste tot măsele...

Bancul zilei: Care e diferența dintre vineri și restul zilelor
Bancul zilei: Care e diferența dintre vineri și restul zilelor
– Care e diferența dintre vineri și restul zilelor? – Vineri zâmbești chiar și fără motiv.
Bancul zilei: De ce femeile mor mai târziu decât bărbații
Bancul zilei: De ce femeile mor mai târziu decât bărbații
Întrebare: – De ce femeile mor întotdeauna mai târziu decât bărbații? Răspuns: – Pentru că, în general, femeile întotdeauna întârzie.
