Bancul zilei: Ce vrea de la stomatolog un pacient mai zgârcit

La stomatolog:

- Aș dori să-mi schimb toată dantura. Cât m-ar costa?

- 100 de euro dintele și 50 de euro măseaua.

- Atunci punem peste tot măsele...

