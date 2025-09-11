Bancul zilei: Cum se iau pastilele contra lenei

Autor: Maria Popa
Joi, 11 Septembrie 2025, ora 06:30
1650 citiri
Bancul zilei: Cum se iau pastilele contra lenei
Bancul Zilei Foto: Ziare.com

- Aveți pastile contra lenei?

- Avem, sigur!

- Băgați-mi și mie una în gură!

Bancul zilei: Ce problemă are un pacient
Bancul zilei: Ce problemă are un pacient
- Dvs. vorbiți în somn? întreabă medicul. - Nu, dar adesea se întâmplă să vorbesc când alții dorm. -??? - Sunt profesor.
Bancul zilei: Ce surpriză are o învățătoare
Bancul zilei: Ce surpriză are o învățătoare
- Bună ziua, doamna învățătoare. Sunt tatăl Andreei, eleva dvs. Ce cadou preferați la începerea anului școlar? - De la fiecare ce poate, în funcție și de ce lucrează. Dvs unde...
#bancul zilei, #bancul Zilei Ziarecom, #bancuri noi, #bancuri glume, #bancuri , #stiri funny
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Ce a facut dupa ce "a bombardat" cu mesaje o femeie casatorita! "Poate e disperat". La 22 de ani, are 14.000.000 $ in cont
Digi24.ro
Miliardarul care l-a depasit pe Elon Musk si a devenit cel mai bogat om din lume. Averea lui a crescut brusc cu 100 de miliarde USD
DigiSport.ro
Primul semn ca Lucescu va parasi echipa nationala. Decizia lui Burleanu + Gica Hagi!

Ep. 127 - Călin Georgescu - noi declarații despre

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Horoscop zilnic. Joi, 11 septembrie. Zodia care s-ar putea implica într-o aventură sentimentală
  2. Bancul zilei: Cum se iau pastilele contra lenei
  3. Dezvăluire epocală. NASA a descoperit, după 30 de ani, cel mai clar semn de viață pe Marte FOTO
  4. Ce poate face un supliment zilnic cu Omega-3 pentru sănătatea femeilor
  5. Daciana Sârbu, primele dezvăluiri după ce a apărut cu noul partener: „Nu totul trebuie să aibă sens pentru toată lumea”
  6. Andreea Antonescu pleacă din România cu fiicele ei. Sienna începe școala în SUA: „Sunt capabilă să renunț la absolut orice pentru viitorul lor”
  7. Filmul „Jaful Secolului” reprezintă România la Oscar 2026: comedie cu subiecte sensibile
  8. Ben Affleck şi Matt Damon revin pe marile ecrane în 2026 în filmul „The Rip”
  9. Desertul numărul 1 care te ajută să mergi la toaletă dimineața, potrivit unui dietetician. Cum se prepară
  10. Anca Țurcașiu, fotografii spectaculoase din vacanță. Vedeta dezvăluie cum vrea să-și trăiască viața: „Voi face tot ce-mi stă în putere”