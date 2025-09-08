Bancul zilei: Ce poți deveni dacă nu-ți găsești diploma de BAC

Autor: Maria Popa
Luni, 08 Septembrie 2025, ora 06:30
952 citiri
Bancul zilei: Ce poți deveni dacă nu-ți găsești diploma de BAC
Bancul Zilei Foto: Ziare.com

- Dacă o să-ți placă să înveți, când te vei face mare, vei deveni profesor, doctor sau inginer.

- Și dacă nu?

- Vei deveni prim-ministru.

#bancul zilei, #bancul Zilei Ziarecom, #bancuri noi, #bancuri glume, #bancuri , #stiri funny
