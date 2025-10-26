Bancul zilei: Ce îți prelungește viața cu cinci ani

Duminica, 26 Octombrie 2025
Bancul zilei: Ce îți prelungește viața cu cinci ani
Un tip se întâlnește cu un prieten care era pe o terasă cu două sticle de vin in față:

- Tu știi că un pahar de vin pe zi, îți prelungește viața cu 5 ani?

- Dar tu ești deja la a doua sticlă...

- Eu tind către eternitate!

