Bancul zilei: De ce este căutat un primar de DNA

Autor: Maria Popa
Luni, 01 Septembrie 2025, ora 06:30
1163 citiri
Bancul Zilei Foto: Ziare.com

- Domn primar, de la DNA vă căutăm. Am văzut că ați făcut un pod foarte frumos la dvs. în sat.

- Da, mulțumesc de apreciere. Chiar e frumos.

- Dar pe acolo nu trece niciun râu...

- Când vin banii de la PNRR, facem și râul.

