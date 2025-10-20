Bancul zilei: Probă nouă la examenul de conducere

Autor: Maria Popa
Luni, 20 Octombrie 2025, ora 06:30
276 citiri
Bancul zilei: Probă nouă la examenul de conducere
Bancul Zilei Foto: Ziare.com

Doi șoferi stau de vorbă:

- Ai auzit ce probă practică nouă au introdus la examenul de permis?

- Nu. Despre ce e vorba?

- Cică trebuie să conduci două ore cicălit de o femeie.

Bancul zilei: Cum se conduce ca fulgerul
Bancul zilei: Cum se conduce ca fulgerul
- Soția mea conduce ca fulgerul. - Adică cu viteză mare? - Nu, lovește toți copacii.
Bancul zilei: Cum îi faci vânt la unul de care nu îți place
Bancul zilei: Cum îi faci vânt la unul de care nu îți place
- Vrei să fii soarele meu? - Da, sigur! - Atunci îndepărtează-te la 150.000.000 kilometri de mine.
