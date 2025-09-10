Bancul zilei: Ce problemă are un pacient

Autor: Maria Popa
Miercuri, 10 Septembrie 2025, ora 06:30
Bancul zilei: Ce problemă are un pacient
- Dvs. vorbiți în somn? întreabă medicul.

- Nu, dar adesea se întâmplă să vorbesc când alții dorm.

-???

- Sunt profesor.

Ep. 125 - Pe ce a dat Ciolacu banii din Fondul de...

