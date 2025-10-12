Bancul zilei: Cum se răspunde la întrebarea dacă fumezi

Autor: Maria Popa
Duminica, 12 Octombrie 2025, ora 06:30
416 citiri
Bancul zilei: Cum se răspunde la întrebarea dacă fumezi
Bancul Zilei Foto: Ziare.com

-Fumezi?

- Noa, apăi depinde...

- Cum adică „depinde”?!

- Apăi, depinde dacă vrei să-mi dai sau vrei să-mi ceri...

Bancul zilei: Cum îi dă un cioban peste nas unui orășean
Bancul zilei: Cum îi dă un cioban peste nas unui orășean
Un orășean, merge în Apuseni și îi zice unui cioban: - Băhh, nene, da' sărăcie mare e pe aici! Sunteți înapoiați rău! Zi-mi și mie o adresă de unde să iau niște brânză! -...
Bancul zilei: Bulă discută cu maică-sa de teme
Bancul zilei: Bulă discută cu maică-sa de teme
- Bulă, ți-ai făcut temele? - Nu, mamă, că m-a durut capul! - Și ai luat ceva? - Da, pauză! - Și capul? - Încă doare când mă întrebi de teme.
#bancul zilei, #bancul Zilei Ziarecom, #bancuri noi, #bancuri glume, #bancuri , #stiri funny
Parteneri Ziare.Com
Digi24.ro
Bogdan Ivan: "Cineva de la Electrica o sa fie responsabil", dupa ce Charlie Ottley a ramas 3 zile fara curent la Bran
Digi24.ro
"Legionarii Antihristului". Semnele instalarii unui guvern mondial demonic, potrivit conservatorului Peter Thiel, din Silicon Valley
DigiSport.ro
Novak Djokovic a dat cartile pe fata: "Nu voi fi niciodata prieten cu el! Pur si simplu nu se poate"

Ep. 140 - Ministrul Apărării vrea ca Armata să...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Horoscop zilnic. Duminică, 12 octombrie. Zodia care reia legătura cu o cunoștință mai veche
  2. Bancul zilei: Cum se răspunde la întrebarea dacă fumezi
  3. Descoperire uriașă: A fost identificat un ”comutator” care oprește foamea
  4. La ce vârstă atinge apogeul funcționării creierul uman. „Facilitează luarea deciziilor eficiente și realizările”
  5. A murit Diane Keaton. Actrița a fost renumită pentru rolurile din „Tatăl miresei” și „Clubul mireselor părăsite”
  6. 5 bucătari au fost întrebați care este cea mai bună metodă pentru a găti cartofii dulci. Toți au spus același lucru. "Sunt incredibil de sănătoși"
  7. Ian Watkins, fostul solist al trupei rock Lostprophets, a fost ucis în închisoare. Avea 48 de ani și ispășea o pedeapsă pentru agresiuni sexuale asupra unor minori
  8. De ce nu ar trebui să aduni frunzele toamna: grădina ta îți va mulțumi
  9. Un cunoscut chef critică dur jurații de la MasterChef: „Prost regizat, concurenții sunt jigniți indirect”
  10. Doliu în lumea teatrului și televiziunii. A murit Marinela Chelaru, actrița îndrăgită pentru colaborarea ei cu grupul "Vouă"