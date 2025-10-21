Bancul zilei: Ce pierdere reclamă la Poliție un individ

Autor: Maria Popa
Marti, 21 Octombrie 2025, ora 06:30
378 citiri
Bancul zilei: Ce pierdere reclamă la Poliție un individ
Bancul Zilei Foto: Ziare.com

Un individ se duce la poliție.

- Bună ziua, am venit să declar pierderea papagalului, care a scăpat aseară.

- Foarte bine, vom lua notă.

- Notați și că nu știe de la mine cuvintele urâte pe care le spune!

Bancul zilei: Probă nouă la examenul de conducere
Bancul zilei: Probă nouă la examenul de conducere
Doi șoferi stau de vorbă: - Ai auzit ce probă practică nouă au introdus la examenul de permis? - Nu. Despre ce e vorba? - Cică trebuie să conduci două ore cicălit de o femeie.
Bancul zilei: Cum se conduce ca fulgerul
Bancul zilei: Cum se conduce ca fulgerul
- Soția mea conduce ca fulgerul. - Adică cu viteză mare? - Nu, lovește toți copacii.
