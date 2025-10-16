Bancul zilei: De ce seamănă România cu Paradisul

Joi, 16 Octombrie 2025, ora 06:30
Sfântul Petru îi introduce în atmosferă pe noii veniți la Poarta Raiului:
- Bine ați venit în Paradis! Aici nu există serviciu, nu există școală, nu există spitale, aici nu există bani!
Din mulțime se aude:
- Off, tot în România am nimerit!
Un bărbat aflat la necaz cere ajutorul lui Dumnezeu:
- Doamne, dacă exiști, trimite-mi un semn!
BANG! Se arde becul.
- Hmm... Doamne, altă dată dă-mi altfel de semn, dă unul mai...
- Cât costă sesiunea de hipnoză?
- 400 lei.
- Mi se pare scump...
- Nu ți se pare scump!
- Nu mi se pare.