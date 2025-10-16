Bancul zilei: De ce seamănă România cu Paradisul

Autor: Maria Popa
Joi, 16 Octombrie 2025, ora 06:30
Bancul zilei: De ce seamănă România cu Paradisul
Sfântul Petru îi introduce în atmosferă pe noii veniți la Poarta Raiului:

- Bine ați venit în Paradis! Aici nu există serviciu, nu există școală, nu există spitale, aici nu există bani!

Din mulțime se aude:

- Off, tot în România am nimerit!

