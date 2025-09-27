Bancul zilei: Ce țară seamănă cu Paradisul

Autor: Maria Popa
Sambata, 27 Septembrie 2025, ora 06:30
674 citiri
Bancul zilei: Ce țară seamănă cu Paradisul
Bancul Zilei Foto: Ziare.com

Sfântul Petru îi introduce în atmosferă pe noii veniți la Poarta Raiului:

- Bine ați venit în Paradis! Aici nu există serviciu, nu există școală, nu există spitale, aici nu există bani!

Din mulțime se aude:

- Of, tot în România am nimerit!

Bancul zilei: De ce martorul nu a intervenit într-o ceartă
Bancul zilei: De ce martorul nu a intervenit într-o ceartă
În timpul unui proces judecat de un tribunal din Texas, judecătorul întrebă: - Dumneata, în calitate de martor, dacă ai văzut că se bat cu scaunele, de ce n-ai sărit ca să-i desparți?...
Bancul zilei: Cum au rezolvat doi avocați o problemă comună
Bancul zilei: Cum au rezolvat doi avocați o problemă comună
Doi avocați intră într-un bar, își comandă câte un suc și își scot sandvișurile proprii. Ospătarul le spune: - Mă scuzați, la noi este interzis să veniți cu mâncarea proprie....
#bancul zilei, #bancul Zilei Ziarecom, #bancuri noi, #bancuri glume, #bancuri , #stiri funny
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
S-a aflat! Cine a pornit scandalul de la Craiova - Dinamo: "Vin strainii si zic ca romanii sunt nu stiu cum!"
Digi24.ro
"Acolo practic se murea". Marturia cutremuratoare a mamei unei fetite care a murit in sectia ATI de la Spitalul "Sf Maria" din Iasi
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"

Fără Filtru Ep. 136 - Soția lui Kirk interzisă în România!

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Horoscop zilnic. Sâmbătă, 27 septembrie. Zodia care s-ar putea implica într-o aventură amoroasă
  2. Bancul zilei: Ce țară seamănă cu Paradisul
  3. Trucul simplu pentru curățarea rapidă a dușului pe care oamenii îl numesc „revoluționar”
  4. Ce se întâmplă cu corpul tău când bei zilnic sucuri carbogazoase
  5. O tânără a fost diagnosticată cu cancer de colon în stadiul 3 după ce a ratat singurul simptom. "Am 24 de ani, nu are cum să fie ceva grav"
  6. Avertismentul medicului privind consumul de Paracetamol: „10 comprimate pot fi mortale!”. Soluția în caz de intoxicație
  7. Urșii polari au cotropit o stație de cercetare rusească. „Știi că economia e proastă când chiar și urșii polari trebuie să împartă chiria” VIDEO
  8. Horoscop zilnic. Vineri, 26 septembrie. Zodia care primește niște bani de la șef
  9. Bancul zilei: De ce martorul nu a intervenit într-o ceartă
  10. Scandalul iscat de filmarea Coldplay se complică. Soțul femeii văzute în brațele șefului ar fi fost și el la același concert, cu o altă femeie