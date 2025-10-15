Bancul zilei: Ce vrea un bărbat de la Dumnezeu

Bancul zilei: Ce vrea un bărbat de la Dumnezeu
Un bărbat aflat la necaz cere ajutorul lui Dumnezeu:

- Doamne, dacă exiști, trimite-mi un semn!

BANG! Se arde becul.

- Hmm... Doamne, altă dată dă-mi altfel de semn, dă unul mai ieftin, că ăsta e cam scump...

