Bancul zilei: Ce rugăminte are un bărbat la Dumnezeu

Autor: Maria Popa
Marti, 02 Septembrie 2025, ora 06:30
291 citiri
Un bărbat aflat la necaz cere ajutorul lui Dumnezeu:

- Doamne, dacă exiști, trimite-mi un semn!

BANG! se arde becul.

- Hmm... Doamne, altă dată dă-mi altfel de semn, dă unul mai ieftin, că ăsta e cam scump...

