Bancul zilei: Ce nu s-a scumpit în România

După atâtea vești proaste, cum că s-a scumpit berea, a crescut TVA-ul, la Mamaia felul doi nu poți să-l comanzi dacă nu ai doi garanți, iată că vă aducem și o veste bună:
- Căruțul de la supermarket este tot 50 de bani.
Până la urmă europenii ăștia ne iubesc.
- Aveți o nevroză endogenă, zise medicul. Cum vă petreceți timpul liber?
- Stau acasă mai tot timpul.
- De ce nu vă găsiți o femeie să ieșiți cu ea în oraș, să vă distrați?...
Bărbatul cântărește 500 kg dimineața, 100 kg după-amiaza și 10 g seara, deoarece:
1. Dimineața:
- Du-te la muncă, boule!
2. După-amiaza:
- Iar te-ai îmbătat, porcule!
3....