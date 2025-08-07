Bancul zilei: Ce nu s-a scumpit în România

Autor: Maria Popa
Joi, 07 August 2025, ora 06:30
Bancul zilei: Ce nu s-a scumpit în România
Bancul Zilei Foto: Ziare.com

După atâtea vești proaste, cum că s-a scumpit berea, a crescut TVA-ul, la Mamaia felul doi nu poți să-l comanzi dacă nu ai doi garanți, iată că vă aducem și o veste bună:

- Căruțul de la supermarket este tot 50 de bani.

Până la urmă europenii ăștia ne iubesc.

Ep. 114 - Reacția lui George Simion la moartea lui Iliescu

