Bancul zilei: Ce nu s-a scumpit în România

După atâtea vești proaste, cum că s-a scumpit berea, a crescut TVA-ul, la Mamaia felul doi nu poți să-l comanzi dacă nu ai doi garanți, iată că vă aducem și o veste bună:

- Căruțul de la supermarket este tot 50 de bani.

Până la urmă europenii ăștia ne iubesc.

