Bancul zilei: Cum poți arde sute de calorii în câteva minute

Autor: Maria Popa
Marti, 28 Octombrie 2025, ora 06:30
178 citiri
Bancul zilei: Cum poți arde sute de calorii în câteva minute
Bancul Zilei Foto: Ziare.com

– Am ars 500 de calorii azi!

– Serios? La sală?

– Nu, am uitat pizza în cuptor…

#bancul zilei, #bancul Zilei Ziarecom, #bancuri noi, #bancuri glume, #bancuri , #stiri funny
