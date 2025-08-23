Bancul zilei: De la ce poți avea semne pe nas

Autor: Maria Popa
Sambata, 23 August 2025, ora 06:30
1265 citiri
Bancul zilei: De la ce poți avea semne pe nas
Bancul Zilei

- Porți ochelari?

- Nu. Dar de ce mă întrebi?

- Te întreb pentru că ai semn pe nas.

- E de la halba de bere.

