Bancul zilei: De ce o femeie aleargă în zig-zag

Soția vine de la cumpărături și își întreabă soțul:

- Iubitule, ce are mama de aleargă în zig-zag?!

- Taci și mai adu-mi niște gloanțe!!!

