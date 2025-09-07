Bancul zilei: De ce o femeie aleargă în zig-zag

Autor: Maria Popa
Duminica, 07 Septembrie 2025, ora 06:30
262 citiri
Bancul zilei: De ce o femeie aleargă în zig-zag
Bancul Zilei Foto: Ziare.com

Soția vine de la cumpărături și își întreabă soțul:

- Iubitule, ce are mama de aleargă în zig-zag?!

- Taci și mai adu-mi niște gloanțe!!!

Bancul zilei: Ce vrea să verifice o văduvă
Bancul zilei: Ce vrea să verifice o văduvă
Preotul la înmormântare: – Decedatul a fost un om bun, un soț credincios, un tată iubitor, corect, generos... Văduva în șoaptă: – Copii, cineva să meargă să verifice în...
Bancul zilei: Ce vrea un bărbat care este la un priveghi
Bancul zilei: Ce vrea un bărbat care este la un priveghi
La un priveghi, în șoaptă: - Îmi puteți da și mie parola la Wi-Fi? - Respectă mortul! - Cu litere mari?
